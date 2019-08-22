В Уфе ограничат движение транспорта на съезде к площади этно-парка «Ватан»
Проезд закроют из-за проведения кинофестиваля
фото: ufacity.info
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В пресс-службе администрации Уфы сообщили о том, что на следующей неделе будет перекрыт съезд на площадь этно-парка «Ватан».
Ограничение начнет действовать с 9 часов утра 27 августа. Движение откроют в полночь 28 августа. В мэрии сообщили, что перекрытие связано с проведением четвертого Международного кинофестиваля «Серебряный Акбузат».
Городские власти просят граждан отнестись с понимаем к вводимым ограничениям и приносит извинения за возможные неудобства. Водителям посоветовали заранее планировать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU