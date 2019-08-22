Стало известно, где находилась 20-летняя Диана Манапова из Башкирии, сбежавшая от жениха

СЕГОДНЯ 19:03 2019-08-22T19:03:22+03:00

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В Башкирии вчера вечером, 21 августа, прекратили поиски 20-летней Дианы Манаповой. К счастью, молодая девушка нашлась живой и здоровой. Ее молодой человек Артур рассказал, где она находилась.

- Нашли мы ее в Уфе. Вычислили машину, на которой ее встретили подруги, потом вышли на девушек и связались с ними. Диана даже не знала, что находится в розыске, узнав, обратилась в полицию и сообщила, что с ней все в порядке, а потом уже связалась с нами. Она уже в Учалах, у нас все хорошо, - рассказал Артур.

Напомним, что Диана Манапова пропала в ночь с 16 на 17 августа. В тот день она была дома со своим будущим супругом. Глубокой ночью она вызвала такси и уехала на нем из Учалов в Уфу, где ее встретили две подруги. В чем причина ее поступка, и почему она была вне зоны доступа четыре дня, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU