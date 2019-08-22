2019-08-22T19:03:22+03:00
Общество

Стало известно, где находилась 20-летняя Диана Манапова из Башкирии, сбежавшая от жениха

Девушка даже не знала, что находится в розыске
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Башкирии вчера вечером, 21 августа, прекратили поиски 20-летней Дианы Манаповой. К счастью, молодая девушка нашлась живой и здоровой. Ее молодой человек Артур рассказал, где она находилась.

- Нашли мы ее в Уфе. Вычислили машину, на которой ее встретили подруги, потом вышли на девушек и связались с ними. Диана даже не знала, что находится в розыске, узнав, обратилась в полицию и сообщила, что с ней все в порядке, а потом уже связалась с нами. Она уже в Учалах, у нас все хорошо, - рассказал Артур.

Напомним, что Диана Манапова пропала в ночь с 16 на 17 августа. В тот день она была дома со своим будущим супругом. Глубокой ночью она вызвала такси и уехала на нем из Учалов в Уфу, где ее встретили две подруги. В чем причина ее поступка, и почему она была вне зоны доступа четыре дня, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве, который завернул жертву в палас и выбросил в лесу
В Уфе вновь перенесли судебное заседание по делу об изнасиловании дознавательницы
В ЦИК Башкирии поступило 105 жалоб о нарушениях на выборах
Радий Хабиров заподозрил одного из бывших глав Бирского района в кумовстве
2,5 тысяч человек из 30 стран: Уфа примет бизнес-форум стран ШОС и БРИКС
В Башкирии четыре человека отправились в лес за грибами и потерялись
Башкирия обзаведется коммунальной техникой на 184 млн рублей
Жительница Башкирии зарезала своего мужа
В Уфе активно обсуждают конфликт между водителем «скорой» и автомобилистом
В Башкирии ищут пропавшего три месяца назад Юлая Байбулатова
Глава Госкомторговли Башкирии покинет свою должность
Станислав Черчесов посетит игру «Уфы» и «Зенита»