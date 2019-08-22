2019-08-22T10:28:56+03:00
Общество

«У меня сердце облилось кровью»: дальнобойщик проехал 17 часов, чтобы спасти умирающего котенка из Башкирии

Ветеринары предлагали усыпить животное
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: e1.ruфото: e1.ru
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Дальнобойщик из Саратова спас умирающего котенка, которого сбили на трассе в Башкирии. Для этого мужчина проехал без остановок 17 часов.

7 августа Александр Ермолаев вез груз из Ростова-на-Дону в Екатеринбург. Его путь пролегал через Башкирию. На трассе неподалеку от Языково он заметил маленького котенка, который с трудом ковылял к обочине – у него была сильно повреждена лапа.

– У меня сердце облилось кровью, – рассказал Александр порталу e1.ru, – Я не знал, живой он или неживой – он лежал с закрытыми глазами. Я подошел, начал его гладить, он глаза открыл и у него слезы потекли.

Ближайшая ветеринарная находилась в Языково. Однако там мужчине сразу же сказали, что кота легче усыпить, нежели лечить, поскольку в клинике нет необходимого оборудования. Александра такой вердикт не устроил. Он взял кота, купил для него обезболивающие уколы и отправила в Екатеринбург.

Мужчина ехал туда 17 часов без остановки. К утру он был на месте. Врачи целую неделю пытались сохранить конечность котенку, однако в итоге её пришлось ампутировать. К счастью, после этого животное пошло на поправку. В Центре реабилитации его назвали Липтоном.

Александр намерен оставить нового спутника себе. Через 3-4 недели он заберет его к себе в Саратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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