Пять человек оказались в больнице после аварии в Башкирии – среди них 6-месячный ребенок
На трассе в Белорецком районе столкнулись две легковушки – пострадали пять человек. Об инциденте сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. Авария случилась утром 21 августа на 206 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.
По предварительной информации, 32-летний житель Стерлитамака за рулем «Skoda Rapid» на перекрестке неравнозначных дорог не уступил «Volkswagen Passat». В результате автомобили столкнулись.
В больницу были доставлены сразу пять человек: пострадали оба водителя, а также два пассажира из «Skoda», в числе которых был 6-месячный ребенок. Госпитализация также потребовалась 34-летней пассажирке из немецкой машины.
фото: ГИБДД Башкирии
Всего за минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 12 ДТП, в которых один человек погиб и 16 получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU