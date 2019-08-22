2019-08-22T08:42:46+03:00
Происшествия

Пять человек оказались в больнице после аварии в Башкирии – среди них 6-месячный ребенок

Один из водителей не уступил дорогу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД Башкириифото: ГИБДД Башкирии
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На трассе в Белорецком районе столкнулись две легковушки – пострадали пять человек. Об инциденте сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. Авария случилась утром 21 августа на 206 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.

По предварительной информации, 32-летний житель Стерлитамака за рулем «Skoda Rapid» на перекрестке неравнозначных дорог не уступил «Volkswagen Passat». В результате автомобили столкнулись.

В больницу были доставлены сразу пять человек: пострадали оба водителя, а также два пассажира из «Skoda», в числе которых был 6-месячный ребенок. Госпитализация также потребовалась 34-летней пассажирке из немецкой машины.

фото: ГИБДД Башкирии

фото: ГИБДД Башкирии

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 12 ДТП, в которых один человек погиб и 16 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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