На трассе в Башкирии обнаружили труп человека

СЕГОДНЯ 08:16 2019-08-22T08:17:34+03:00

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Накануне вечером на трассе Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе водители обнаружили труп человека. На месте происшествия правоохранители установили, что 50-летний местный житель скончался от травм, предположительно, полученных после наезда автомобиля.

По версии региональной ГИБДД, инцидент произошел около десяти часов вечера. Погибший выехал на велосипеде в одну из деревень района, и на 116 км автодороги его сбила попутная машина, которая двигалась в сторону Оренбурга.

Госавтоинспекция Башкирии обратилась к очевидцам с просьбой сообщить любую информацию о происшествии в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU