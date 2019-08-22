2019-08-22T08:06:31+03:00
Общество

Уфимца посадили в тюрьму за пьяное вождение

Мужчина пытался обжаловать приговор, посчитав его слишком суровым
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Судебная коллегия оставила приговор без измененийСудебная коллегия оставила приговор без измененийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Верховный суд Башкирии оставил без изменения приговор в отношении 30-летнего жителя Уфы. Его осудили за повторное пьяное вождение на 10 месяцев. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

В ноябре прошлого года судимого за совершение тяжких преступлений уфимца остановил сотрудник ДПС в городе Нефтекамск. Инспектор заподозрил мужчину в пьяном вождении и препроводил того на медицинское освидетельствование. Проверка показала, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Ранее он уже привлекался за нетрезвое вождение. Через несколько дней обвиняемый был уличен в нарушении ПДД, однако на этот раз отказался от медосвидетельствования.

Нефтекамский городской суд приговорил нарушителя к лишению свободы на 10 месяцев в колонии-поселении. Осужденный обжаловал приговор, посчитав его чересчур жестким, но судебная коллегия оставила приговор без изменений.

Напомним, вчера вынесли приговор жительнице Уфы, которая насмерть сбила ребенка. Она получила два года "условки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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