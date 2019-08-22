2019-08-22T06:34:30+03:00
Общество

Пьяный житель Башкирии угнал машину, чтобы покататься

Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Прогулка на чужой машине закончилась быстро, авто просто сломалосьПрогулка на чужой машине закончилась быстро, авто просто сломалосьФото: Рустем АХУНОВ
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Жительница Краснокамского района Башкирии утром собиралась поехать на работу на своем ВАЗ-21120, но какого же было ее удивление, когда машины во дворе не оказалось.

Женщина позвонила в полицию и стражи порядка вскоре нашли пропавшее авто, но уже сломанное. Оно было брошено в километре от местного сабантуя. Изъятый из машины биологический материал помог установить виновника пропажи - 23-летнего парня, имевшего судимости за кражу и мошенничество.

Накануне он пил с другом, а в подпитии захотел кататься - увидел припаркованное авто и не устоял. Машина таких "покатушек" не выдержала и сломалась, тогда незадачливых угонщик бросил ее и пошел пешком домой.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ, - пояснили в пресс-службе МВД по республике Башкортостан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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