В Уфе снесут незаконную стелу

СЕГОДНЯ 06:06 2019-08-22T06:06:16+03:00

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В Сипайлово демонтируют стелу. Решение о сносе объекта приняли в администрации Октябрьского района Уфы. Информационная стела расположена возле дома №14 по улице Юрия Гагарина.

В пресс-службе мэрии уточнили, что объект оказался незаконным, и убрать его власти намерены до 25 августа.

Демонтированную стелу не выбросят, а направят на базу МБУ по благоустройству района, которая находится на улице Трамвайной, 2А. где она и будет храниться. Те, кто имеет отношение к данном объекту, могут узнать подробности по телефону 232-57-78.

ИСТОЧНИК KP.RU