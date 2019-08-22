Власти ищут подрядчика для ремонта 103 домов в Уфе

СЕГОДНЯ 06:59 2019-08-22T06:59:22+03:00

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Региональный оператор объявил аукцион, чтобы выбрать подрядчика для капитального ремонта 103 домов в Уфе. В списке присутствуют дома разной высоты - от 5 до 12 этажей. Чтобы привести их все в порядок, власти республики готовы выложить из казны 124,96 млн рублей.

Как сообщает РБК-Уфа, торги запланированы на 13 сентября. До 10 сентября принимаются заявки от потенциальных исполнителей.

Выбранному подрядчику предстоит провести капитальный ремонт помещений, включая лестничные пролеты, лифты и приквартирные холлы.

ИСТОЧНИК KP.RU