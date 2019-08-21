2019-08-21T21:02:06+03:00
Общество

Стала известна судьба 20-летней девушки в Башкирии, которая ночью сбежала от жениха

Поиски Дианы Манаповой прекратили
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня, 21 августа, стало известно, что 20-летнюю Диану Манапову из Учалов больше не ищут. Девушка вышла на связь со своими родными, поэтому поиск прекратили. Где она находилась все эти несколько дней пока неизвестно.

Диану искали по всей республике – молодой человек Артур, полиция и волонтеры.

Напомним, что она пропала в ночь с 16 на 17 августа. В тот день она была дома со своим парнем, с которым планировали пожениться в ближайшее время. Глубокой ночью она вызвала такси и уехала на нем из Учалов в Уфу, где ее встретили две подруги. В чем причина ее поступка, и почему она была вне зоны доступа четыре дня, предстоит узнать.

К счастью, девушка жива и здорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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