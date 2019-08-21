В Уфе осудят женщину, которая гвоздем исцарапала 13 машин

СЕГОДНЯ 19:06 2019-08-21T19:06:54+03:00

Ей не понравилось количество припаркованных автомобилей у подъезда

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В Уфе перед судом предстанет 57-летняя женщина, которая обвиняется в повреждении чужого имущества.

2 февраля 2019 года она будучи пьяной вышла из подъезда и увидела ряд машин, припаркованных рядом с ним. Ей это не понравилось, и тогда она достала металлический ключ и стала им царапать кузова и стекла автомобилей.

Своими деяниями она испортила 13 машин на общую сумму свыше 195 тысяч рублей.

Обвиняемая вину в совершении преступления признала, вскоре ее дело рассмотрят в Орджоникидзевской районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU