2019-08-21T17:28:38+03:00
Общество

В Уфе в 700 метрах от взлетной полосы устроили мусорную свалку

Недалеко от деревни Березовка Уфимского района разлагаются пищевые отходы и лежит пластик
Эльвина АПАРИНА
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Под Уфой около деревни Березовка Уфимского района устроили несанкционированную свалку. Здесь гниют пищевые отходы, лежат строительный мусор и даже детали автомобилей.

Об этом стало известно после того, как активисты Общероссийского народного фронта в РБ выложили фотографии у себя на сайте. Складирование отходов находится в непосредственной близости от аэропорта, всего в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы.

Обнаружить свалку удалось в ходе рейда по выявлению несанкционированных свалок рядом с аэропортом «Уфа». Активисты ОНФ полагают, что свалка может привлекать птиц.

Напомним, что самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку на кукурузном поле из-за того, что в двигатель воздушного судна залетела целая стая птиц.

- Незаконная свалка в деревне Березовка расположена в опасной близости с летным полем. Надеемся, что региональный оператор, учитывая это, примет оперативные меры по ее ликвидации», - отметил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» Мурад Шафиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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