«Всего лишь год мы были счастливой семьей»: в Сургуте скончался молодой вахтовик из Башкирии

СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-22T08:50:03+03:00

Изменить размер текста: A A

На сургутском водохранилище ГРЭС утонул 25-летний житель Башкирии. Региональный следственный комитет сообщает, что молодой человек, находясь в пьяном состоянии, отправился на водохранилище искупаться, хотя в данном месте это было запрещено. На техническом водоеме ГРЭС присутствует сильное течение, а дно усеяно опасными для человека арматурами. Труп мужчины вытащили водолазы. В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза.

Как удалось выяснить «КП-Уфа», погибшим оказался уроженец Башкирии Александр К. По предварительной информации, он был вахтовиком. Дома у него осталась супруга. Безутешная девушка не может смириться с потерей. На своей странице в соцсети Елена публикует фотографии со своим мужем и пишет о том, насколько для нее это большая утрата.

– Вот и все, родной! Всего лишь год мы были счастливой семьей... Все оборвалось в один миг, – написала она. – О, господи, Сашка, ты нам так нужен, как мы без тебя!

Прощание с погибшем состоится в Сургуте, а похороны на родине – в селе Карлыханово Белокатайского района.

ИСТОЧНИК KP.RU