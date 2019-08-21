2019-08-21T14:08:34+03:00
Общество

«Тихо вышел из квартиры»: в Башкирии пропал мужчина, страдающий потерей памяти

Он ушел из дома 13 августа и с тех пор не вернулся
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Родственники уже неделю ищут без вести пропавшего 83-летнего Шайхинура Арсланова из Бураевского района. Пожилой мужчина ушел из дома 13 августа.

Местные жители последний раз видели его в день пропажи, когда он садился на вахтовый автобус в городе Агидель, который следовал в Нефтекамск. С тех пор о нем нет никакой информации. Близкие Шайхинура обратились в полицию. Его объявили в розыск. Ориентировки на пенсионера распространяются по социальным сетям. В постах отмечается, что мужчина страдает потерей памяти и слуха.

- Семья в этот день состояла из одного человека (жены), которая была на кухне.Он тихо вышел из квартиры, не захватив даже документы, - написал автор публикации. - Вся семья в отчаянии.

Супруга пропавшего затрудняется ответить, во что был одет Шайхинур – предположительно, на нем была спортивная кофта. Приметы: рост – 165 см, лысый, нет зубов.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Шайхинура, просят позвонить в полицию – 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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