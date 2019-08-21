«Не успела ее забрать»: бойцовскую собаку, загрызшую насмерть уфимку, пыталась спасти зоозащитница

СЕГОДНЯ 19:47 2019-08-21T19:47:22+03:00

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Стали известны подробности истории, в которой бойцовская собака насмерть загрызла 48-летнюю женщину в Калининском районе Уфы. Напомним, что это произошло 7 августа во время посиделок в одной из квартир Черниковки. После этого пса усыпили.

Уфимка Елена Жданова, зоозащитница, которая помогает собакам бойцовских пород, рассказала «Комсомолке», что не успела спасти пса от нерадивых хозяев. Оказалось, что те часто выпивали, вели аморальный образ жизни. Стаффордширского терьера они завели еще щенком, но должного ухода собаке так и дали – никто не занимался воспитанием, дрессировкой, плохо выгуливали. В момент ЧП собаке был всего годик.

- Эта собака одна из моих выходцев. Я не успела попросту ее забрать обратно. Узнала о трагедии спустя пять часов, - говорит Елена. – В тот день хозяева квартиры выпивали на кухне – к ней пришли подруга и ее мужчина. Хозяйка легла спать,а эти устроили драку. Этот мужик начал бить гостью, та залетает в комнату к хозяйке за помощью. Тут просыпается собака и кинулась в нее. Судя по характеру повреждений, еще нужно выяснить, от собаки ли она погибла.

Как ранее сообщала «Комсомолка», квартира, где жила собака с хозяйкой, уже давно была на примете у сотрудников полиции. В ней часто выпивали, устраивали драки.

ИСТОЧНИК KP.RU