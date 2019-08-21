«Это не означает, что мы уже живём так хорошо»: Хабиров рассказал о росте зарплат в Башкирии

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-21T13:46:04+03:00

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях данные о средней заработной плате в регионах ПФО за январь-июнь текущего года. Республика по показателю начисленной зарплаты находится на третьем месте, уступая только Пермскому краю и Татарстану. Согласно графику, житель Башкирии получает в месяц 35 397 рублей.

По показателю начисленной зарплаты республика находится на третьем месте

– Это не означает, что мы уже живём так хорошо, как хотелось бы... А говорит ровно о том, что у Башкирии есть большой потенциал для достойной жизни, – прокомментировал статистику руководитель региона.

Он также добавил, что за последние полгода в Башкирии растут инвестиции, а по реальной зарплате республика занимает первое место в ПФО. Тем не менее, по словам Хабиров, это не повод почивать на лаврах, ведь не все граждане удовлетворены своими доходами. В случае, если в регионе продолжится планомерный и уверенный рост, врио главы республики пообещал пожать руку «каждому из социально-экономического блока».

ИСТОЧНИК KP.RU