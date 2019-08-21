2019-08-21T13:02:39+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии легковушка сбила лося: животное погибло, два человека пострадали

От столкновения у машины помялась крыша
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Вчера вечером, 20 августа, в Архангельском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествия с участием дикого животного. В пресс-службе региональной госавтоинспекции сообщили, что на 46 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 36-летний житель столицы Башкирии за рулем «Хендай Солярис» сбил лося. Судя по кадрам с места происшествия, бедное животное буквально перелетело через машину. От столкновения сильно помялась крыша.

Сохатый погиб на месте происшествия. Травмы получили водитель и его 32-летний пассажир. Их госпитализировали в ближайшую больницу.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Практически идентичный случай произошел на прошлой неделе в Баймакском районе. Тогда водитель насмерть сбил корову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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