В Уфе перекроют несколько центральных улиц

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-21T10:50:47+03:00

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В Уфе в субботу, 24 августа, пройдет шестая Спартакиада пенсионеров России. В связи с этим с 18:00 до 21:30 будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах.

Водителям придется объезжать улицу Заки Валиди (на участке от Карла Маркса до Театральной), Карла Маркса (на участке от Заки Валиди до Тукаева) и Тукаева (на участке от Карла Маркса до Советской).

В пресс-службе администрации города отметили, что на время ограничения на участках изменится схема движения общественного транспорта. Власти Уфы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендуют заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU