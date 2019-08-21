Автор стиха об «отце-омоновце» пригласила силовиков на поэтический вечер в Уфе

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-21T09:46:07+03:00

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16-летняя Арина Исхакова из Уфы, которая написала стихотворение об «отце-омоновце», пригласила на поэтический вечер сотрудников ОМОНа. Соответствующий пост девушка опубликовала на своей странице в Instagram вчера, 20 августа.

– Хочу рассказать вам новость о своем поэтическом вечере, который состоится уже в этот четверг. Я прочту свои стихотворения и поделюсь своим творчеством. Пользуясь случаем, хочу пригласить представителей ОМОНа, которые хотели со мной познакомиться и убедиться в том, что я существую, – написала Арина.

Последней фразой девушка намекнула на высказывание представителя Росгвардии Валерия Грибакина, который в интервью сообщил, что сомневается в существовании Арины Исхаковой как таковой. Юная поэтесса также добавила, что давно занимается творчеством и резонансное стихотворение – далеко не единственное, чем она может похвастаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/726387" frameborder="0"></iframe> Жительница Уфы написала стихотворение об ОМОНе.Видео: instagram, @pretentieusementtwoАнастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU