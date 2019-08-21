2019-08-21T07:30:24+03:00
Общество

Из-за аварии на шахте в Башкирии вода стала непригодной для питья

Сумма ущерба составила 5 млн рублей
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Мария ЛенцФото: Мария Ленц
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Накануне на оперативном совещании в мэрии Сибая местные власти заявили, что завершено расследование аварии, произошедшей еще 24 июля. По данным чиновников, из-за аварии на шахте в подземном руднике, вода с содержанием опасных элементов попала в очистные сооружения города.

Данный факт признал директор «Сибайводоканала» Тахир Муллоджанов. Он заявил, что в результате аварии в воде погибло все живое – бактерии и простейшие организмы. Сама вода стала ярко-желтого цвета и была не пригодна для питья.

Эксперты оценили ущерб от загрязнения воды в 5-10 млн рублей. Эти деньги должны будут взыскать с сибайского филиала УГОК. На восстановление окружающей среды понадобится около трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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