Стало известно какая погода ждет жителей Башкирии в конце августа
Синоптики дали прогноз на последние дни лета
Фото: Рустем Ахунов
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В ближайшие дни в Уфе заметно похолодает, сообщают специалисты Башгидрометцентра. Сегодня, 21 августа, температура воздуха в республике не превысит +23 градуса Цельсия, а в предстоящую пятницу достигнет +28 ºС. После этого в Башкирии начнется похолодание. Уже в ближайшие выходные, 24 и 25 августа, температура воздуха составит +20, +23 градуса.
Уже в начале следующей недели станет намного прохладней – температура воздуха днем в понедельник, 26 августа, составит всего +17, +20 градусов Цельсия. А во вторник и вовсе похолодает до +15, +18 градусов.
Кроме того, следующая неделя в Башкирии начнется с дождей.
ИСТОЧНИК KP.RU