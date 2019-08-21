Жителя Башкирии осудили за экстремистские высказывания в интернете

СЕГОДНЯ 06:36 2019-08-21T06:36:34+03:00

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Накануне стало известно, что жителя Сибая осудили за экстремистские высказывания в интернете. Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на ФСБ по Башкирии, мужчина с аккаунтом на имя «Денис Янов» призывал национальные республики отделиться от России. Сотрудники службы разыскали человека, скрывающегося под этим псевдонимом, и привлекли к ответственности за экстремизм.

По данным издания, 55-летний житель Сибая попал под суд после того, как написал в одной из соцсетей призыв об отделении национальных республик от России республик «путем использования насильственных, разрушительных действий». Дело дошло до суда и сибайский городской суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Кроме того, ему запретили быть администратором сайтов в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU