Двое молодых уфимцев, угрожая пистолетом, ограбили магазин

СЕГОДНЯ 06:30 2019-08-21T06:30:39+03:00

Одному из подозреваемых не исполнилось и 18 лет, однако он уже проходил по уголовному делу

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Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении двух жителей Уфы. Молодые люди в возрасте 19 и 17 лет обвиняются в разбое.

По версии следствия, 16 августа текущего года подозреваемые зашли в продуктовый магазин и стали угрожать пистолетом продавцу. Как оказалось, оружие было пневматическим, хотя имело внешнее сходство с пистолетом Макарова. Тем не менее этого хватило, чтобы напугать человека. Молодые люди похитили три баллона пива и скрылись.

Сотрудники полиции быстро вычислили подозреваемых и доставили их в следственный комитет. На допросе оба фигуранта во всем сознались. Несовершеннолетний обвиняемый ранее уже привлекался к ответственности за схожие преступления. 8 августа в отношении него уже было возбуждено уголовное дело за грабеж продуктового магазина. Тогда вместе с компанией друзей он украл бутылку коньяка.

– В настоящее время с обоими задержанными проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения, – сообщили в региональном следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU