2019-08-21T06:30:39+03:00
Происшествия

Двое молодых уфимцев, угрожая пистолетом, ограбили магазин

Одному из подозреваемых не исполнилось и 18 лет, однако он уже проходил по уголовному делу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Оружие, которым угрожали подозреваемые, было пневматическимОружие, которым угрожали подозреваемые, было пневматическимФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении двух жителей Уфы. Молодые люди в возрасте 19 и 17 лет обвиняются в разбое.

По версии следствия, 16 августа текущего года подозреваемые зашли в продуктовый магазин и стали угрожать пистолетом продавцу. Как оказалось, оружие было пневматическим, хотя имело внешнее сходство с пистолетом Макарова. Тем не менее этого хватило, чтобы напугать человека. Молодые люди похитили три баллона пива и скрылись.

Сотрудники полиции быстро вычислили подозреваемых и доставили их в следственный комитет. На допросе оба фигуранта во всем сознались. Несовершеннолетний обвиняемый ранее уже привлекался к ответственности за схожие преступления. 8 августа в отношении него уже было возбуждено уголовное дело за грабеж продуктового магазина. Тогда вместе с компанией друзей он украл бутылку коньяка.

– В настоящее время с обоими задержанными проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения, – сообщили в региональном следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два человека пострадали в столкновении легковушек в Башкирии
Из-за аварии на шахте в Башкирии вода стала непригодной для питья
Доходы бюджета Уфы выросли на 4 млрд рублей
Стало известно какая погода ждет жителей Башкирии в конце августа
Жителя Башкирии осудили за экстремистские высказывания в интернете
В Уфе монтажник сломал позвоночник, упав с вышки
В Башкирии пожарный извещатель спас жизнь женщины и ее пятилетней дочки
В Башкирии обнаружили опасные квест-румы
В Башкирии задержали пьяного лихача на «Оке»
Григорий Невоструев покинул пост первого зампреда госкомстроя Башкирии
Житель Башкирии после интима в интернете попался на удочку мошенников
Бывший мэр Салавата стал и.о. министра промышленности Башкирии
Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru
В Уфе нашли тело блогера – его до смерти забил знакомый за приставание к девушке
Начал работу XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики
В Башкирии ищут 20-летнюю Диану Манапову – девушка ночью ушла из дома и пропала
Парковку на ТРЦ «Планета» в Уфе сделали платной
Жители Башкирии нашли в лесу завернутый в палас труп связанного мужчины
Обладатель Гран-при фестиваля «Серебряный Акбузат» получит миллион рублей и статуэтку сказочного башкирского коня