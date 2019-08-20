В Башкирии пожарный извещатель спас жизнь женщины и ее пятилетней дочки

СЕГОДНЯ 19:04 2019-08-20T19:04:17+03:00

А сосед помог семье не остаться без крова

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Сегодня около половины пятого дня на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре. В деревне Даутово Абзелиловского района вспыхнула подсобка одного из домов.

30-летняя хозяйка услышала сигнал извещателя и кинулась искать, что горит. Увидела дым из подсобки, открыла дверь и обнаружила за ней бушующее пламя. Женщина сразу захлопнула дверь, перекрыв доступ кислорода в помещение, схватила пятилетнюю дочь и поспешила на улицу.

К счастью, поблизости был сосед. Он и помог потушить начавшийся пожар.

- Хозяйка дома получила незначительные ожоги, от госпитализации отказалась, - объяснили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Предварительной причиной возгорания в ведомстве назвали нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU