В Башкирии пожарный извещатель спас жизнь женщины и ее пятилетней дочки
Сегодня около половины пятого дня на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре. В деревне Даутово Абзелиловского района вспыхнула подсобка одного из домов.
30-летняя хозяйка услышала сигнал извещателя и кинулась искать, что горит. Увидела дым из подсобки, открыла дверь и обнаружила за ней бушующее пламя. Женщина сразу захлопнула дверь, перекрыв доступ кислорода в помещение, схватила пятилетнюю дочь и поспешила на улицу.
К счастью, поблизости был сосед. Он и помог потушить начавшийся пожар.
- Хозяйка дома получила незначительные ожоги, от госпитализации отказалась, - объяснили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Предварительной причиной возгорания в ведомстве назвали нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов.
ИСТОЧНИК KP.RU