2019-08-20T19:50:27+03:00
Происшествия

В Уфе монтажник сломал позвоночник, упав с вышки

35-летний парень только проходил стажировку
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Гострудинспекция БашкирииФото: Гострудинспекция Башкирии
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125 тысяч рублей заплатит за травму 35-летнего монтажника его работодатель. Несчастный случай произошел в мае на стройплощадке в Уфе.

Молодой человек проходил стажировку и должен был просто подавать элементы сборной вышки своим коллегам. В какой-то момент те ушли, а парень полез наверх, чтобы достроить секцию самостоятельно. На высоте шести метров он оступился и сорвался вниз. С переломом основания черепа и множественными травмами позвоночника его госпитализировали в больницу №13.

Делом занялась Гострудинспекция региона. Специалисты выяснили, что монтажника никто не обучил работе на высоте. Более того, никто не контролировал бригаду, поэтому предприятию выписали штраф.

К слову, ранее аналогичный инцидент произошел с 48-летним рабочим той же организации. Он оступился, когда снимал лебёдку с балки, сломал пять ребер и повредил легкое. Тогда с виновных взыскали 265 тысяч рублей штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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