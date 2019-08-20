В Башкирии задержали пьяного лихача на «Оке»

СЕГОДНЯ 17:38 2019-08-20T17:38:08+03:00

Водитель пытался скрыться на малютке от полиции и даже бортанул патрульную машину

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В пресс-службе республиканской госавтоинспекции рассказали о курьезной погоне, которая случилась в Мелеузовском районе. Водитель "Оки" отчаянно пытался скрыться от сотрудников дорожной полиции – закончилось все дорожно-транспортным происшествием.

Инцидент случился вечером 17 августа. Сотрудник местной ГИБДД нес службу на улицах села Зирган. В какой-то момент он обратил внимание на неадекватное поведение водителя «Оки». Инспектор попытался оставить машину, однако находивший за рулем мужчина продолжил движение и попытался скрыться. Началась погоня.

В ходе преследования нарушитель врезался в патрульный автомобиль, после чего выехал на трассу Уфа-Оренбург, где столкнулся с «Chevrolet Aveo». ДТП обошлось без пострадавших. Водителя задержали на месте аварии. Им оказался 29-летний местный житель. Он находился в состоянии алкогольного опьянение. Ранее его уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

В отношении лихача составлено шесть административных материалов. Сейчас он находится изоляторе временного содержания. Его посадили туда на 10 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU