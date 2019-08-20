2019-08-20T18:22:54+03:00
Общество

В Башкирии обнаружили опасные квест-румы

К организаторам игр наведалась прокуратура
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Олег ЗОЛОТО
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Башкирская прокуратура нагрянула с проверкой к организациям, владеющим квест-комнатами, и нашла 90 нарушений. Часть из них касалась обеспечения безопасности игроков. В квест-румах не было эвакуационных выходов, огнетушителей, планов эвакуации, а сигнализация была неисправна.

Другие организации допускали к участию в играх несовершеннолетних, хотя сюжет квеста мог шокировать детей. Так, в одном из эскейп-румов в Салавате использовались пугающие звуки, макеты отрубленных частей тела и псевдокровь, в игре также участвовал актер, переодетый призраком.

- Прокуратура возбудила дело по статье 6.17 КоАП РФ (нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию), - заявили в надзорном ведомстве.

Руководителям комнат, где нашлись нарушения, рекомендовали исправить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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