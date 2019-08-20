2019-08-20T15:38:04+03:00
Общество

Бывший мэр Салавата стал и.о. министра промышленности Башкирии

Указ подписал Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фарит Гильманов стал министром промышленностиФарит Гильманов стал министром промышленности
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Сегодня стало известно, что министр промышленности Башкирии Алексей Карпухин собирается оставить свою должность по собственному желанию. Однако в пресс-службе министерства эту информацию не подтверждали.

Тем не менее после публикации указов, подписанных Радием Хабировым, об отставке можно говорить как о свершившимся факте. Из первого документа следует, что Алексей Карпухин добровольно освобожден от должности. Согласно второму указу, исполняющим обязанности министра промышленности и инновационной политики республики стал бывший мэр Салавата Фарит Гильманов.

Гильманов покинул пост сити-менеджера в феврале текущего года. Глава республики упрекал его в плохой координации работы местных поликлиник и низким темпом прироста доходов города. После этого Гильманов стал заместителем главы Минпрома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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