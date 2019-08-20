В Башкирии ищут 20-летнюю Диану Манапову – девушка ночью ушла из дома и пропала

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-20T14:10:39+03:00

Она не выходит на связь уже три дня

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В Учалах без вести пропала 20-летняя Диана Манапова. Девушка ушла из дома поздней ночью 17 августа, и с тех пор не выходит на связь. Родственники Дианы обратились в правоохранительные органы - ее объявили в розыск. Волонтеры распространяют ориентировку на пропавшую по социальным сетям.

Приметы: рост – 150 см, светлые короткие волосы, зеленые глаза. Была одета в белую футболку, зеленую юбку, с собой взяла небольшую бело-коричневую сумочку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить по телефону местной дежурной части – 8(906)101-906-3 или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU