Парковку на ТРЦ «Планета» в Уфе сделали платной
Подземную парковку торгово-развлекательного центра «Планета» сделали платной. Об этом в соцсетях сегодня сообщили представители комплекса. Согласно новым правилам, за первые три часа платить не придется.
– Начиная с 4 часа, стоимость парковочного места составит 50 рублей в час, – отметили в пресс-службе центра.
Расплатиться можно будет как наличными, так и картой. Для этого на входе в паркинг установлены четыре паркомата. Бесплатными по-прежнему остаются места на крышной и многоуровневой парковке.
Горожане восприняли новость без восторгов. Некоторые даже заявили, что будут меньше ездить в торгово-развлекательный центр.
ИСТОЧНИК KP.RU