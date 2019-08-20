2019-08-20T13:53:12+03:00
Общество

Парковку на ТРЦ «Планета» в Уфе сделали платной

Водителям придется раскошелиться на 50 рублей в час
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За первые три часа на парковке платить не придетсяЗа первые три часа на парковке платить не придетсяФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Подземную парковку торгово-развлекательного центра «Планета» сделали платной. Об этом в соцсетях сегодня сообщили представители комплекса. Согласно новым правилам, за первые три часа платить не придется.

– Начиная с 4 часа, стоимость парковочного места составит 50 рублей в час, – отметили в пресс-службе центра.

Расплатиться можно будет как наличными, так и картой. Для этого на входе в паркинг установлены четыре паркомата. Бесплатными по-прежнему остаются места на крышной и многоуровневой парковке.

Горожане восприняли новость без восторгов. Некоторые даже заявили, что будут меньше ездить в торгово-развлекательный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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