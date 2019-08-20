2019-08-20T12:52:27+03:00
Звезды

Обладатель Гран-при фестиваля «Серебряный Акбузат» получит миллион рублей и статуэтку сказочного башкирского коня

Всего участникам международного кинофорума национального и этнического кино, который пройдет в башкирской столице с 24 по 27 августа, будет вручено десять памятных статуэток и множество спецпризов.
Мила КИЯН
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Директор киностудии «Башкортостан» Юнир Аминев представил главный приз кинофестиваля «Серебряный Акбузат»Директор киностудии «Башкортостан» Юнир Аминев представил главный приз кинофестиваля «Серебряный Акбузат»Фото: Мила КИЯН
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В конце этой недели Уфа будет принимать гостей и участников IV Международного кинофестивпоя национального и этнического кино «Серебряный Акбузат». За главный приз, денежный эквивалент которого составит миллион рублей, будут бороться кинематографисты из двадцати восьми стран мира, в том числе из тридцати четырех субъектов Российской Федерации. В программе представлено сразу восемь картин башкирских кинематографистов - Айнура Аскарова, Романа Пожидаева, Динары Абдрашитовой, Фарзаны Утарбаевой, Руслана Юртаева, Кирстен Гайнет, Ильдара Гилязева, а также картина Айсыуака Юмагулова «Етегэн», которая будет показана во внеконкурсной программе. Откроется «Серебряный Акбузат» картиной «Первая Республика» Булата Юсупова. Кроме обладателя Гран-при статуэтку сказочного башкирского коня - Акбузата получат еще девять человек - режиссеры, сценаристы, операторы.

- Всего изготовлено десять статуэток, - рассказал сегодня на пресс-конференции директор киностудии «Башкортостан» Юнир Аминев. - Они выполнены из камня и бронзы, покрытой ювелирным серебром. Кроме основных призов есть еще несколько специальных. Так, например, приз Амира Абдразакова, имя которого носит наша киностудия, составит восемьдесят пять тысяч рублей, также, как и приз, учрежденный супругой врио Главы РБ Каринэ Хабировой - он достанется победителю, представившему лучший фильм в блоке социального и мотивационного кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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