Жители Башкирии нашли в лесу завернутый в палас труп связанного мужчины

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-20T13:12:04+03:00

Тело было найдено в лесу неподалеку от автодороги Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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Накануне, 19 августа, вечером жители Стерлитамакского района сделали страшную находку. В лесу, неподалеку от автодороги ДОЛ «Салют»-Заливной, они наткнулись на труп мужчины. Тело было завернуто в простынь и палас. Конечности – связаны веревками. На погибшем не было никакой одежды.

На место происшествия по вызову прибыли полицейские и криминалисты. Они обнаружили на теле мужчины два ножевых ранения в области груди. Вскоре правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 33-летний житель деревни Ямангулово Куюргазинского района. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», убийство произошло около трех дней назад. Следователи возбудили уголовное дело.

С места преступления были изъяты веревки, палас и простынь. Тело передано на судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU