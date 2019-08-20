Жители Башкирии нашли в лесу завернутый в палас труп связанного мужчины
Накануне, 19 августа, вечером жители Стерлитамакского района сделали страшную находку. В лесу, неподалеку от автодороги ДОЛ «Салют»-Заливной, они наткнулись на труп мужчины. Тело было завернуто в простынь и палас. Конечности – связаны веревками. На погибшем не было никакой одежды.
На место происшествия по вызову прибыли полицейские и криминалисты. Они обнаружили на теле мужчины два ножевых ранения в области груди. Вскоре правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 33-летний житель деревни Ямангулово Куюргазинского района. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», убийство произошло около трех дней назад. Следователи возбудили уголовное дело.
С места преступления были изъяты веревки, палас и простынь. Тело передано на судебно-медицинскую экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU