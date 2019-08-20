В Башкирии разыскивают мужчину, который задолжал своему ребенку более миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-20T12:14:12+03:00

Должник за шесть лет ни раз не платил алименты

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Судебные приставы Башкирии объявили в розыск Алексея Алексеева. Его долг по алиментам составляет более миллиона рублей.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что 39-летний мужчина ни разу не платил алименты своей 6-летней дочери, в результате чего долг перевалил за миллион. Не желая исполнять решение суда, должник предпочел скрыться. В настоящий момент нет никаких данных о том, где он может находиться.

Региональная УФССП просит всех, кто обладает информацией о местонахождении алиментщика, просят сообщить в дежурную часть по телефону: (8 347)273-56-40.

ИСТОЧНИК KP.RU