В Уфе двухгодовалый ребенок выпал из окна

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-20T11:50:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Уфы из окна второго этажа частного дома выпал ребенок. Девочке недавно исполнился 1 год и 8 месяцев. Как сообщает Управление гражданской защиты, на момент происшествия папа малышки находился на работе, а мама была занята на кухне.

Девочка играла вместе со старшей девятилетней сестрой на втором этаже. Во время игры младшая подвинула к подоконнику скамейку и взобралась на него. Впоследствии ей удалось открыть окно, в результате чего она не удержалась и выпала. В пресс-службе ведомства отметили, что малышка выжила. Её доставили в больницу сотрудники скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU