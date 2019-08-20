В Уфе двухгодовалый ребенок выпал из окна
Девочка играла вместе со своей старшей сестрой
Малышку доставили в больницуФото: Влад КОМЯКОВ
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В Ленинском районе Уфы из окна второго этажа частного дома выпал ребенок. Девочке недавно исполнился 1 год и 8 месяцев. Как сообщает Управление гражданской защиты, на момент происшествия папа малышки находился на работе, а мама была занята на кухне.
Девочка играла вместе со старшей девятилетней сестрой на втором этаже. Во время игры младшая подвинула к подоконнику скамейку и взобралась на него. Впоследствии ей удалось открыть окно, в результате чего она не удержалась и выпала. В пресс-службе ведомства отметили, что малышка выжила. Её доставили в больницу сотрудники скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU