Глава Минпрома Башкирии собирается покинуть свой пост
Алексей Карпухин руководил министерством с 2012 года
В пресс-службе информацию об отставке не подтверждают
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Министр промышленности Башкирии Алексей Карпухин собирается оставить свою должность. Эту информацию подтвердил коллегам из «Ъ-Уфа» собеседник, близкий к правительству.
Алексей Карпухин занимал пост министра промышленности и инновационной политики республики с 2012 года. Сообщается, что он написал заявление об отставке по собственному желанию.
Тем временем в пресс-службе министерства заявляют, что ничего не знают об отставке и официальных документов по этому поводу нет. Карпухин, по их словам, находится на работе.
Напомним, в прошлом месяце кресло министра экологии и природопользования покинул Мирхайдар Фатхуллин.
ИСТОЧНИК KP.RU