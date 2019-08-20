Глава Минпрома Башкирии собирается покинуть свой пост

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-20T11:28:53+03:00

В пресс-службе информацию об отставке не подтверждают

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Министр промышленности Башкирии Алексей Карпухин собирается оставить свою должность. Эту информацию подтвердил коллегам из «Ъ-Уфа» собеседник, близкий к правительству.

Алексей Карпухин занимал пост министра промышленности и инновационной политики республики с 2012 года. Сообщается, что он написал заявление об отставке по собственному желанию.

Тем временем в пресс-службе министерства заявляют, что ничего не знают об отставке и официальных документов по этому поводу нет. Карпухин, по их словам, находится на работе.

Напомним, в прошлом месяце кресло министра экологии и природопользования покинул Мирхайдар Фатхуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU