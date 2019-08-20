В Башкирии у охотников выкрали дорогостоящие чучела редких диких животных

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-20T10:48:48+03:00

Вор также прихватил с собой отопительный прибор и шуруповерт

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В Башкирии обокрали дом Ассоциации охотников и рыболовов Альшеевского района. Вор похитил чучела диких животных. Как сообщает собственный источник "КП-Уфа", в полицию с заявлением обратился руководитель организации Рафис Хайретдинов. По его словам, кража произошла в период между 4 и 16 августа.

Злоумышленник пробрался на чердак охотничьего дома, расположенного в лесу неподалеку от деревни Красная Звезда. Он похитил коллекцию трофеев ассоциации: чучела горного архара и косули, а также лосиные рога на деревянной подставке. Вор не стал себя ограничивать и прихватил с собой еще и отопительный прибор с шуруповертом.

Правоохранители изъяли с места преступления след обуви предполагаемого злоумышленника, след орудия взлома и гвоздодер, который мог использоваться для вскрытия замка охотничьего домика. Следователи возбудили уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU