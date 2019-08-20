Сотни домов в Уфе остались без воды из-за утечки
В настоящий момент специалисты проводят ремонтные работы
Когда водоснабжение в поселке будет восстановлено, не сообщаетсяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В поселке Тимашево без холодного водоснабжения остались 497 частных жилых домов, школа, детский сад и 18 организаций. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты по Уфе.
Накануне на Бирском тракте была обнаружена утечка на водопроводе диаметром 300 мм. В шесть часов утра специалисты произвели аварийное отключение воды на время ремонтных работ. Как долго они продлятся – неизвестно.
В УГЗ рассказали, что на время отсутствия холодного водоснабжения будет осуществляться подвоз воды по следующим адресам: Ташкентская, 99; Березниковская, 6А; Тимашевская, 99/1; пересечение улиц Кумертауская и Сызранская.
ИСТОЧНИК KP.RU