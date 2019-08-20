В Уфе на три дня перекроют улицу Воровского
Движение ограничат из-за ремонта
Участок дороги перекроют с 20:00 20 августа до 20:00 23 августа.
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В Уфе на три дня ограничат движение транспорта по улице Воровского. Участок от Айской до Мингажева будет перекрыт из-за ремонта в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. Водителям придется объезжать ремонтируемый участок с 20:00 20 августа до 20:00 23 августа.
Администрация Уфы обратилась к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения и принесла извинения за возможные неудобства.
Напомним, до 23 августа также ограничен въезд в столицу Башкирии на трассе Уфа-Шакша.
ИСТОЧНИК KP.RU