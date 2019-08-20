Уфа заняла сотое место в списке самых тихих городов России

СЕГОДНЯ 08:38 2019-08-20T08:38:26+03:00

Для оценки самых тихих и шумных городов было опрошено 90 тысяч человек Фото: Рустем АХУНОВ

Помимо столицы Башкирии, в первую сотню вошли еще два города-милионника

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Аналитики портала Domofond.ru составили рейтинг двухсот городов России по уровню тишины – Уфа в этом списке заняла сотую позицию.

Для составления рейтинга были опрошены более 90 тысяч человек. Как сообщает «Российская газета», респондентами предложили оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня не беспокоит» по десятибалльной шкале, где 1 – «полностью не согласен», а 10 – «полностью согласен». Далее были рассчитаны средние баллы по городам, исходя из которых и составлялся рейтинг.

Самый тихие города в России – это Гурьевск (Калининградская область) – 8,4 балла, Ейск (Краснодарский край) – 7,9 и Михайловск (Ставропольский край) – 7,8. Высоким уровнем шума может «похвастаться» Киселевск – 4,3 балла, Ленинск-Кузнецкий – 5,2 (Кемеровская область) и Электросталь (Подмосковье) – 4,3.

В первой сотне городов по уровню тишины оказались только три милионника: Казань (84-е место), Пермь (86-е) и Уфа (100-е). У всех одинаковая оценка – 6,5 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU