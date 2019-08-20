2019-08-20T08:09:39+03:00
Происшествия

В следовавший из Уфы автобус врезался грузовик – пострадали 11 человек

Двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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ГИБДД по Челябинской областиГИБДД по Челябинской области
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Минувшей ночью в Челябинске произошла серьезная авария. В автобус, следовавший маршрутом «УфаНижневартовск», врезался грузовик. ДТП случилось на улице Блюхера.

По предварительной информации, водитель за рулем КАМАЗ столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом «Пежо». После удара последний опрокинулся. Известно, что в салоне пассажирской машины находилось 14 человек – девять из них получили травмы. Пострадали также водитель грузовика и его пассажир.

Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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