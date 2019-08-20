В следовавший из Уфы автобус врезался грузовик – пострадали 11 человек
Двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии
ГИБДД по Челябинской области
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Минувшей ночью в Челябинске произошла серьезная авария. В автобус, следовавший маршрутом «Уфа–Нижневартовск», врезался грузовик. ДТП случилось на улице Блюхера.
По предварительной информации, водитель за рулем КАМАЗ столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом «Пежо». После удара последний опрокинулся. Известно, что в салоне пассажирской машины находилось 14 человек – девять из них получили травмы. Пострадали также водитель грузовика и его пассажир.
Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU