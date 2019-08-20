2019-08-20T07:32:50+03:00
Происшествия

В сгоревшем дотла под Уфой частном доме обнаружили тела двоих мужчин

Пожар произошел в селе Черновский Уфимского района
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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В ночь на вторник, 20 августа, в селе Черновский Уфимского района Башкирии загорелся одноэтажный дом. Звонок о возгорании поступил на пульт дежурного в 03:25. На место незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны. Уже в 03:46 пожар был локализован на площади 15 квадратных метров, а в 05:48 завершились все работы по тушению, в том числе разбор завалов.

Сотрудники пожарной охраны при разборе завалов обнаружили тела двоих мужчин 57 и 46 лет. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, сейчас на месте работают следователи и дознаватель МЧС.

По предварительной версии, причиной пожара послужило неосторожно обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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