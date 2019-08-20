Стало известно, в каких районах Башкирии жители чаще всего травятся алкоголем

СЕГОДНЯ 07:14 2019-08-20T09:37:42+03:00

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Накануне в управлении Росптребнадзора по Башкирии представили статистику по отравлению алкоголем в различных районах и городах республики. По данным ведомства, всего за семь месяцев 2019 года этот показатель составил 19,3 на 100 тысяч человек населения. Отмечается, что это значительно меньше, чем в январе-июле прошлого года. Тогда было 24,4 человека на 100 тысяч.

Выше среднего уровня по республике количество отравлений алкоголем оказалось в 17 районах Башкирии. Так, этот показатель превышен в 3-3,9 раз в Стерлитамаке, Стерлитамакском и Дюртюлинском районах. В 1,7-2 раза больше отравлений в Дюртюлях, Татышлинском и Аургазинском районах республики. В 1,1 – 1,5 раза – в Уфе, городах Октябрьский, Туймазы, Белебей, Баймак, Кумертау, Сибай и в Уфимском, Калтасинском, Стерлибашевском и Туймазинском районах.

Всего с начала года восемь детей отравились алкоголем. В Стерлитамаке госпитализировали пятерых детей в возрасте от 8 до 14 лет, еще по одному 13-летнему ребенку в Бирске, Нефтекамске и Мишкинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU