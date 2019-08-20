В Башкирии за выходные едва не утонули четверо детей

СЕГОДНЯ 06:36 2019-08-20T06:36:37+03:00

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В минувшие выходные в Башкирии установилась жаркая погода. Как следствие, многие жители республики отправились на отдых к водоемам. Как сообщает госкомитет республики по ЧС, только за эти два дня спасатели вытащили из воды 14 человек, в том числе четверых детей.

В субботу, 17 августа, неподалеку от села Жуково в Уфимском районе Башкирии на озере Голубое произошло ЧП. Трое детей заплыли на середину водоема и стали тонуть. К ним на помощь пришли спасатели.

В воскресенье, 18 августа, на реке Юрюзань в Салаватском районе республики едва не утонул 34-летний мужчина. Известно, что он пошел купаться в нетрезвом состоянии. В какой-то момент он стал тонуть, к нему на помощь также бросились спасатели, которые вытащили из воды также семилетнего ребенка, который купался без присмотра взрослых.

В тот же день спасатели вытащи ли из воды жителя Дюртюлей. 28-летний мужчина едва не утонул на реке Белая, но его вовремя спасли, сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU