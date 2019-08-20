Стала известна судьба бесследно пропавшей в Башкирии 16-летней девушки

СЕГОДНЯ 05:31 2019-08-20T05:31:59+03:00

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16 летняя жительница села Менеуз-Москва, что в Бижбулякском районе Башкирии, ушла из дома 17 августа и бесследно пропала. По словам знакомых, первые сутки она провела в подъезде одного из домов, но, когда узнала, что ее разыскивают вовсе исчезла. Друзья и родные подростка волновались за нее. Они обратились за помощью в поисках к волонтерам поискового отряда «Поиск детей – Уфа».

В беседе с «Комсомолкой» близкая подруга девушки очень переживала, что беглянка могла натворить глупостей. К счастью, все обошлось – поздно ночью, 19 августа, стало известно, что она сама вернулась домой. Об этом сообщили волонтеры. Поиски продолжались около двух суток. Сейчас известно, что она жива и здорова и находится с родными.

ИСТОЧНИК KP.RU