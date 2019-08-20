В башкирском геопарке школьники нашли останки мамонта

СЕГОДНЯ 06:07 2019-08-20T06:07:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Неожиданную находку обнаружили трое школьников из села Еланыш Салаватского района, прогуливаясь по территории геопарка «Янган-Тау». Неподалеку от околицы села, на берегу реки Ай ребята наткнулись на останки древнего животного – берцовую кость мамонта, возраст которой составляет около 10 тысяч лет.

Как сообщает ИА «Башинформ», свою находку школьники передали в палеонтологический музей геопарка, который уже может похвастаться внушительной коллекцией фрагментов останков мамонтов. Например, в июле жительница села Лагерево возле реки Ай нашла бивень мамонта и часть рога древнего оленя. Для Гульфии Миндибаевой, как для учителя биологии, такая находка была особенно запоминающейся и ценной. Все фрагменты женщина также передала в коллекцию музея.

ИСТОЧНИК KP.RU