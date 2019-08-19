2019-08-19T19:23:42+03:00
Происшествия

«Как дальше жить без взгляда твоих глаз?»: стала известна личность 17-летней девушки, погибшей под колесами иномарки

Смертельная авария произошла 11 августа в Зианчуринском районе
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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Трагедией окончилась ночная прогулка для 17-летней жительницы Зианчуринского района Гульнары Б.

В ночь на 11 августа на 4-ом километре автодороги Абзаново –Мухамедьяново Гульнару сбил автомобиль «Шкода Октавиа», за рулем которой находился 22-летний житель Сургута. Как уверял сам водитель, девушка неожиданно выскочила на проезжую часть, перебегая дорогу, поэтому он просто не успел среагировать и затормозить.

От полученных травм юная сельчанка скончалась на месте происшествия. Прибывшим медикам только и оставалось констатировать ее смерть. Сейчас сотрудники дорожной полиции продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.

Родные и друзья погибшей Гульнары до сих пор не могут поверить в ее гибель и ищут свидетелей произошедшего. «Ангел», «самый светлый и добрый человек», «маленькое солнышко» - называют девушку близкие, а подруга и вовсе посвятила Гульнаре трогательный стих, в котором выразила всю свою скорбь. «Как пережить все это - непонятно, как дальше жить без взгляда твоих глаз? Немеют руки, тело - будто вата, так неожиданно огонь свечи твоей погас…» - написала девушка в социальных сетях.

Редакция "КП-Уфа" приносит свои соболезнования родным и близким погибшей Гульнары Б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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