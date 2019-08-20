«Я разозлилась»: жительница Башкирии выкинула из окна свою собаку

СЕГОДНЯ 07:22 2019-08-20T07:22:48+03:00

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Шокирующий пример человеческой жестокости произошел 14 августа в Башкирии: местная жительница выкинула из окна коробку с живой собакой.

Как сообщает телеграм-канал «Синдикат», женщина, явно страдающая алкогольной зависимостью и называющая себя инвалидом, выкинула из окна терьера, потому что «разозлилась». Позже оказалось, что у несчастного песика была сломана лапка. Видно, что собаку часто не кормили и не давали воды. Как рассказала горе-владелица терьера, лапу сломал некий мужчина, который раньше жил с ней в одной квартире, а потом ушел.

- Я разозлилась, потому что его (сожителя - ред.) целый день нет, я одна дома, - сбивчиво объясняет женщина.

Кроме пострадавшего терьера, в квартире волонтеры обнаружили еще трех щенков, которых немедленно изъяли и сейчас подыскивают для них любящих хозяев. А самого раненого пса неравнодушные очевидцы отвезли за свой счет в ветеринарную клинику, где его прооперировали. Сейчас собака идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU