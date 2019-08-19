Сбор денег для больной раком 11-летней девочки из Башкирии закрыт

СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-19T17:25:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно беззаботная жизнь шестиклассницы Лизы Наборщиковой из Сибая резко изменилась – врачи поставили ей страшный диагноз. После многочисленных обследований выяснилось, что у ребенка опухоль в голове размером с куриное яйцо. Из-за этого 11-летняя Лиза теряла координацию, обнаружился тремор в руках и ногах, она спала с полуоткрытыми глазами. Бросив все дела, мама стала добиваться приема у врача-онколога в Уфе.

19 июля ее прооперировали в республиканской больнице. Но на этом проблемы девочки не кончились. В конце июля результаты ее анализов отправили в Москву, в клинику имени Рогачева. Тогда то и стало ясно, что маленькой Лизе срочно нужно ехать на лечение в столицу. На эти цели нужны были немаленькие деньги, которых у семьи не было. Мама девочки объявила сбор средств в сообществе в социальных сетях.

На сегодняшний день известно, что Лизу положили в больницу и сбор денег закрыт. За короткое время жители Башкирии собрали для больной шестиклассницы около 107 тысяч рублей.

- Лиза чувствует себя хорошо, на наше счастье на улице не жаркая погода, нам нельзя перегреваться и находиться на солнце. Два дня подряд ее навещает одноклассница- Милана. Вдвоем не так скучно и они всегда находят, чем себя занять и о чем поболтать. После закрытия счета, продолжают поступать денежные средства. На данное время сумма сбора составляет 107515.09 руб. За что огромное всем спасибо, - написала в соцсетях мама девочки Ольга Мальцева.

ИСТОЧНИК KP.RU