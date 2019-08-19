В Уфе ушел из жизни пародист Александр Чистяков

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-19T14:25:09+03:00

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В Уфе на 63-м году жизни скончался известный юморист и пародист Александр Чистяков. Печальную новость сообщили в соцсетях друзья артиста. Известно, что Александр боролся с продолжительной болезнью.

Александр Чистяков получил широкую известность в 2010 году после выступления на I Международном фестивали пародий «Большая разница». Он занял первое место в номинации «Мультипародия». Впервые на сцене Александр выступил еще в 1995 году в Риге на конкурсе «Море смеха».

За свою карьеру Чистяков спародировал десятки известных людей: политиков Леонида Брежнева, Михаила Горбачева, Владимира Жириновского и артистов Леонида Утесова, Юрия Никулина и Адрино Челентано.

"Комсомольская правда" приносит соболезнования родным и близким усопшего.

ИСТОЧНИК KP.RU