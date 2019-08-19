2019-08-19T11:21:04+03:00
Общество

Полуголая и раскрепощенная уфимка искупалась в фонтане «Семь девушек»

Поступок молодой девушки вызвал неоднозначную реакцию
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Минувшей ночью в центре города горожане заметили девушку в нижнем белье, которая купалась в фонтане «Семь девушек». Один из очевидцев тут же взял в руки телефон и начал снимать происходящее на камеру. Через считанные часы запись оказалась в соцсетях.

Публикация собрала сотни комментариев. Пользователи неоднозначно восприняли порыв раскрепощенной уфимки. Кто-то подметил хорошую фигуру девушки, некоторые остроумно отметили, что фонтан на короткое время можно было назвать «Восемь девушек». Но большинство выражало негодование: «Совсем уже крыша едет», «Пить нужно меньше ей», «Быдло».

– Где эта желтая машина, которая за ведьмами выезжает? – вопрошает один из местных жителей, намекая на автомобиль по отлову ведьм, который курсировал по Уфе на прошлых выходных.

Чем закончились купание для девушки, остается загадкой. Один из пользователей обыграл расхожую шутку: «Говорят, до сих пор она там плещется…»

Полуголая девушка в фонтане "Семь девушек" в Уфе.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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